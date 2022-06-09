Греческий суд отменил арест танкера с иранской нефтью, - Reuters
Греческий суд отменил предыдущее судебное решение, разрешавшее Соединенным Штатам конфисковать часть груза иранской нефти на танкере под иранским флагом у побережья Греции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Иск об отмене решения принят судом. И это решение апелляционного суда будет трудно отменить", - отметил источник в греческом правительстве, знакомый с ситуацией.
Заявлено, что правительства США или Греции намерены оспорить решение, которое было вынесено в Апелляционном суде региона Халкида.
Напомним, что Иран захватил два греческих танкера в Персидском заливе. Инцидент произошел вскоре после того, как Тегеран предупредил, что примет карательные меры против Афин за конфискацию танкера с иранской нефтью у побережья Греции.
Ранее Соединенные Штаты конфисковали 100 тысяч тонн иранской нефти, которая перевозилась на судне возле греческого острова Эвия в Эгейском море. Груз был изъят из-за нарушения иранских санкций.
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