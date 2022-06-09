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Грецький суд скасував арешт танкера з іранською нафтою, - Reuters

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Афіни, Четвер 09 червня 2022 01:05
Грецький суд скасував арешт танкера з іранською нафтою, - Reuters Танкер Delta Poseidon (Фото: maxmueller.wordpress.com)
Автор: Константин Широкун

Грецький суд скасував попереднє судове рішення, яке дозволяло Сполученим Штатам конфіскувати частину вантажу іранської нафти на танкері під іранським прапором біля узбережжя Греції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Позов про скасування рішення прийнятий судом. І це рішення Апеляційного суду буде важко скасувати", - зазначило джерело в грецькому уряді, знайоме з ситуацією.

Заявлено, що уряди США або Греції мають намір оскаржити рішення, яке було винесено в Апеляційному суді регіону Халкіда.

Нагадаємо, що Іран захопив два грецьких танкери в Перській затоці. Інцидент стався незабаром після того, як Тегеран попередив, що прийме каральні заходи проти Афін за конфіскацію танкера з іранською нафтою біля узбережжя Греції.

Раньше Сполучені Штати конфіскували 100 тисяч тонн іранської нафти, яка перевозилася на судні біля грецького острова Евія в Егейському морі. Вантаж був вилучений через порушення іранських санкцій.

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Санкції проти Ірану Нафта Греція Сполучені Штати Америки
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