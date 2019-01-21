Грецький клуб виставив українського гравця на трансфер

Фото: Євген Хачеріді (facebook.com/PAOKFOOTBALL)

Хачеріді найближчим часом може покинути Салоніки

Український захисник грецького ПАОКа Євген Хачеріді найближчим часом покине свою команду. Про це повідомляє Sport24.gr.

Керівництво клубу прийняло рішення розлучитися з 31-річним футболістом і вже займається пошуком нового клубу для свого гравця.

Головною причиною, по якій грецький клуб хоче розлучитися з Хачеріді, є висока зарплата гравця. Український футболіст заробляє в ПАОК близько 1,3 млн євро в рік.

За грецьку команду Хачеріді виступає з 2018 року, а в нинішньому сезоні зіграв 10 матчів в цьому сезоні у всіх турнірах.

Раніше в повідомлялося, що в трансфері Хачеріді зацікавлені донецький "Шахтар" і "Карабах".

За інформацією FootballHub, Хачеріді отримав пропозицію від клубу з Казахстану, проте його відхилив, бо пріоритетом для Євгена є чемпіонат Німеччини.

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За нашою інформацією, Євген Хачеріді мав пропозицію із Казахстану, однак захисник ПАОКа її відхилив.

Пріоритетом для українця є Бундесліга pic.twitter.com/0w8JUXA4Eh — FootballHub (@FootballHub_Ua) January 21, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що футболіст збірної України Євген Коноплянка найближчим часом перейде з німецького "Шальке" до турецького "Бешикташу".