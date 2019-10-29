Греческая церковь отправила официальное письмо о признании ПЦУ

Предстоятель Элладской церкви (часть Греческой церкви), архиепископ Иероним, отправил митрополиту Киевскому Епифанию письмо, в котором официально признанает Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

В письме отмечается, что теперь что между церквями нет никаких преград для евхаристического общения.

"Возносим молитвы всем сердцем с нашей Святейшей Апостольской Элладской Церкви, посылая Вашему Блаженству поцелуй братской любви и протягивая руку Церковного Общения", - говорится в письме.

Синод Элладской церкви также пожелал Епифанию "освободить церковь Украины от беспокойства, которое разрушает ее единство, и восстановить в ней мир в полной мере".

Напомним, 19 октября, Элладская православная церковь официально начала евхаристическое общение с Православной церковью Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что Русская православная церковь (РПЦ) разорвет молитвенное общение с иерархами Элладской православной церкви, которые признали ПЦУ.

РПЦ уполномочила патриарха Кирилла прекратить упоминать в богослужении предстоятеля Элладской церкви, если он вступит в молитвенное общение с представителями ПЦУ.