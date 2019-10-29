Грецька церква надіслала офіційного листа про визнання ПЦУ

Предстоятель Елладської церкви (частина Грецької церкви), архієпископ Ієронім, надіслав митрополиту Київському Єпіфанію лист, в якому офіційно визнає Православну церкву України (ПЦУ). Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.

У листі наголошується, що тепер між церквами немає ніяких перешкод для євхаристійного спілкування.

"Підносимо молитви всім серцем з нашої Святійшої Апостольської Елладської Церкви, посилаючи Вашому Блаженству цілунок братньої любові та простягаючи руку Церковного Спілкування", - йдеться в листі.

Синод Елладської церкви також побажав Єпіфанію "звільнити церкву України від занепокоєння, яке руйнує її єдність, і відновити в ній мир повною мірою".

Нагадаємо, 19 жовтня, Елладська православна церква офіційно почала євхаристійне спілкування з Православною церквою України.

Також РБК-Україна повідомляло, що Російська православна церква (РПЦ) розірве молитовне спілкування з ієрархами Елладської православної церкви, які визнали ПЦУ.

РПЦ уповноважила патріарха Кирила припинити згадувати в літургії предстоятеля Елладської церкви, якщо він вступить у молитовне спілкування з представниками ПЦУ.