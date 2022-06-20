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Гребчиха Ус завоевала медаль Кубка мира в новой олимпийской дисциплине

Новина українською →
Польша, Понедельник 20 июня 2022 11:28
Гребчиха Ус завоевала медаль Кубка мира в новой олимпийской дисциплине Фото: Виктория Ус (facebook.com/vikcoola)
Автор: Антон Федорцив

Историческую медаль на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в слаломе завоевала украинка Виктория Ус. Соревнования принимал польский Краков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне. Спорт".

29-летняя спортсменка финишировала третьей в экстремальном слаломе. Эта дисциплина будет дебютировать в олимпийской программе Игр-2024 в Париже.

Бронзовая награда Ус стала для Украины первой в истории медалью уровня Кубка мира в этом виде программы. Она вошла в тройку призеров в байдарках-одиночках.

Ус была второй в своей предварительной попытке и выиграла четвертьфинал. В финальную четверку гребчиха пробилась со второй позиции в полуфинале. Тем не менее, в решающем поединке уступила нидерландке Мартине Вегман и австралийке Ноэми Фокс.

На чемпионатах мира Виктория Ус завоевала уже четвертую награду. В 2019 году она стала третьей в гребном слаломе (байдарки-одиночки), а в 2020-м была второй в соревновании каноэ-одиночек и снова третьей на байдарках.

К слову, украинка Цуренко попала в основную сетку Уимблдонского турнира.

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