ru ua
Пн, 20 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Веслувальниця Ус виборола медаль Кубка світу в новій олімпійській дисципліні

Новость на русском →
Польща, Понеділок 20 червня 2022 11:28
Веслувальниця Ус виборола медаль Кубка світу в новій олімпійській дисципліні Фото: Вікторія Ус (facebook.com/vikcoola)
Автор: Антон Федорців

Історичну медаль на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное в слаломі здобула українка Вікторія Ус. Змагання приймав польський Краків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Спорт".

29-річна спортсменка фінішувала третьою в екстремальному слаломі. Ця дисципліна дебютуватиме в олімпійській програмі Ігор-2024 у Парижі.

Бронзова нагорода Ус стала для України першою в історії медаллю рівня Кубка світу в ьому виді програми. Вона ввійшла до трійки призерок у байдарках-одиночках.

Ус була другою у своїй попередній спробі та виграла чвертьфінал. До фінальної четвірки веслувальниця пробилася з другої позиції у півфіналі. Проте, у вирішальному поєдинку поступилася нідерландці Мартіні Вегман та австралійці Ноемі Фокс.

На чемпіонатах світу Вікторія Ус здобула вже четверту нагороду. У 2019 році вона стала третьою у гребному слаломі (байдарки-одиночки), а в 2020-му була другою у змаганні каное-одиночок і знову третьою на байдарках.

До слова, українка Цуренко потрапила до основної сітки Вімблдонського турніру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України
Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України
DAILY
Хто управляє економікою України і як влаштований Кабмін воєнного часу
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Хто управляє економікою України і як влаштований Кабмін воєнного часу