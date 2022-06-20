Веслувальниця Ус виборола медаль Кубка світу в новій олімпійській дисципліні

Історичну медаль на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное в слаломі здобула українка Вікторія Ус. Змагання приймав польський Краків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Спорт" .

29-річна спортсменка фінішувала третьою в екстремальному слаломі. Ця дисципліна дебютуватиме в олімпійській програмі Ігор-2024 у Парижі.

Бронзова нагорода Ус стала для України першою в історії медаллю рівня Кубка світу в ьому виді програми. Вона ввійшла до трійки призерок у байдарках-одиночках.

Ус була другою у своїй попередній спробі та виграла чвертьфінал. До фінальної четвірки веслувальниця пробилася з другої позиції у півфіналі. Проте, у вирішальному поєдинку поступилася нідерландці Мартіні Вегман та австралійці Ноемі Фокс.

На чемпіонатах світу Вікторія Ус здобула вже четверту нагороду. У 2019 році вона стала третьою у гребному слаломі (байдарки-одиночки), а в 2020-му була другою у змаганні каное-одиночок і знову третьою на байдарках.