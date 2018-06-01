Гражданство Мальты за инвестиции: прекрасная возможность стать европейцем уже сегодня

С 2004 года Мальтийская Республика является неотъемлемой частью Европейского сообщества. Вместе с другими государствами Еврозоны она ратифицировала Шенгенское соглашение, тем самым предоставляя неограниченную свободу передвижений своим резидентам. На протяжении достаточно длительного времени, страна была колонией Великобритании и находилась под ее протекторатом, что обеспечило тесные дипломатические связи между этими государствами сегодня.

Мальта является членом Британского Содружества Наций. Этот статус обеспечивает ряд преимуществ и привилегий для ее граждан, значение которых вряд ли можно переоценить.

Мальта, поистине, уникальное государство, сочетающее в себе стабильную политическую обстановку, постоянно развивающуюся экономику, прекрасный средиземноморский климат, выгодное географическое расположение и низкий уровень преступности, что ставит ее в один ряд с ведущими европейскими державами. Страна имеет высокие экономические показатели, а также высокий кредитный рейтинг, повышающий уровень ее инвестиционной привлекательности.

На сегодняшний день желание получить гражданство Мальты уже не кажется таким несбыточным благодаря правительственной миграционной программе выдачи резидентства. Мальтийский паспортный проект предоставляет иностранным инвесторам уникальную возможность привнести существенный вклад в экономику страны и получить заветный статус. Взамен на это, при условии полного соответствия требованиям и критериям отбора претендентов, мальтийские чиновники обязуются предоставить заявителю и всем членам его семьи, включенным в коллективную заявку мальтийское резидентство.

Ключевые преимущества мальтийского гражданства:

- гражданство Мальты за инвестиции позволяет беспрепятственно передвигаться по зоне действия Шенгенского соглашения без всяческих условностей и формальностей. Инвестор может свободно проживать, учиться и работать в любом уголке Еврозоны. Фактически перед ним открываются неограниченные горизонты, которые ранее были не доступны. Паспорт Мальты позволяет осуществлять личные и деловые визиты в Канаду, Австралию и Соединенные Штаты Америки на условиях безвизового режима, что дает возможность значительно сэкономить время и деньги на перелетах;

- получение гражданства Мальты позволяет организовать «тихую гавань» в Европе, куда можно приехать в случае резкой смены политической обстановки и серьезных перемен в рыночной конъюнктуре. Мальтийский резидент может проживать на острове неограниченное количество времени;

- прогрессивная система налогообложения Мальты предоставляет возможность уменьшить чрезмерную налоговую нагрузку и оптимизировать финансовую деятельность инвестора. Налогом не облагается частный доход, полученный из заграничных источников, наследство и прирост капитала. Лица, обладающие мальтийским паспортом, и не проживающие на территории юрисдикции более 183 дней в году, освобождаются от каких-либо финансовых обязательств в пользу республики;

- вкладчику предоставляется полный пакет социальных прав и гарантий гражданина Евросоюза. Вместе с этим, он получает экономическую стабильность и уверенность в будущем своей семьи;

- государственная миграционная программа осуществляет выдачу резидентства по ускоренной процедуре, что значительно экономит время и позволяет избежать лишних затрат со стороны вкладчика;

- статус резидента выдается сразу всем членам семьи заявителя, включая супругу(а), малолетних детей от разных браков, совершеннолетних детей в возрасте до 26 лет, при условии, что они не имеют собственных семей и пребывают на полном материальном обеспечении инвестора, родителей и прародителей, находящихся на иждивении;

- мальтийские чиновники не выдвигают требований к постоянному проживанию на территории острова;

- правительственная инвестиционная программа Мальты требует гораздо меньше средств, нежели аналогичные европейские проекты. Таким образом, вкладчик может сэкономить значительные финансы на процедуре оформления.

Основания для получения мальтийского резидентства:

- претендент должен внести дотационный платеж в пользу государственного фонда социально-экономического развития в размере 650 тыс. евро;

- осуществить выкуп ценных бумаг, эмитированных государством, в частности акций и облигаций на сумму минимум 150 тыс. евро. Облигации должны быть обязательно одобрены государственными органами и структурами. Период окупаемости инвестиций – 5 лет;

- купить островную собственность с минимальной оценочной стоимостью в 350 тыс. евро. В течение последующих 5 лет, запрещено ее продавать или сдавать в долгосрочную аренду;

- аренда недвижимого имущества на Мальте с минимальным размером ежегодной платы – 16 тыс. евро;

- наличие действующей медицинской страховки. Размер покрытия стартует от 50 тыс. евро.

Таким образом, гражданство Мальты за инвестиции – это уникальный шанс не просто выгодно инвестировать капитал и улучшить текущее положение дел, но и стать полноценным европейцем, кардинально изменить окружающую обстановку, стать частью европейского сообщества. Условия участи в паспортном проекте предельно просты, они регламентированы государством, что позволяет не бояться за сохранность своих активов и итоговый результат предприятия. Программа официально одобрена Европарламентом, таким образом, инвестор может быть уверен в законности и прозрачности сделки.

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