Громадянство Мальти за інвестиції: прекрасна можливість стати європейцем вже сьогодні

З 2004 року Мальтійська Республіка є невід'ємною частиною Європейського співтовариства. Разом з іншими державами Єврозони вона ратифікувала Шенгенську угоду, тим самим надаючи необмежену свободу пересувань своїм резидентам. Протягом досить тривалого часу, країна була колонією Великобританії і перебувала під її протекторатом, що забезпечило тісні дипломатичні зв'язки між цими державами сьогодні.

Мальта є членом Британської Співдружності Націй. Цей статус забезпечує ряд переваг і привілеїв для її громадян, значення яких навряд чи можна переоцінити.

Мальта, воістину, унікальна держава, що поєднує в собі стабільну політичну обстановку, постійно розвивається економіку, прекрасний середземноморський клімат, вигідне географічне розташування і низький рівень злочинності, що ставить її в один ряд з провідними європейськими державами. Країна має високі економічні показники, а також високий кредитний рейтинг, що підвищує рівень її інвестиційної привабливості.

На сьогоднішній день бажання отримати громадянство Мальти вже не здається таким нездійсненним завдяки урядовій міграційної програмі видачі резидентства. Мальтійський паспортний проект надає іноземним інвесторам унікальну можливість привнести істотний внесок в економіку країни і отримати заповітний статус. Натомість на це, за умови повної відповідності вимогам і критеріям відбору претендентів, мальтійські чиновники зобов'язуються надати заявнику та всім членам його сім'ї, включених до колективну заявку мальтійський резидентство.

Ключові переваги мальтійського громадянства:

- громадянство Мальти за інвестиції дозволяє безперешкодно пересуватися по зоні дії Шенгенської угоди без усіляких умовностей і формальностей. Інвестор може вільно проживати, навчатись і працювати в будь-якому куточку Єврозони. Фактично перед ним відкриваються необмежені горизонти, які раніше були недоступні. Паспорт Мальти дозволяє здійснювати особисті і ділові візити в Канаду, Австралію і Сполучені Штати Америки на умовах безвізового режиму, що дає можливість значно заощадити час і гроші на перельотах;

- отримання громадянства Мальти дозволяє організувати «тиху гавань» в Європі, куди можна приїхати в разі різкої зміни політичної обстановки і серйозних змін в ринковій кон'юнктурі. Мальтійський резидент може проживати на острові необмежену кількість часу;

- прогресивна система оподаткування Мальти надає можливість зменшити надмірну податкове навантаження і оптимізувати фінансову діяльність інвестора. Податком не обкладається приватний дохід, отриманий із закордонних джерел, спадок і приріст капіталу. Особи, що володіють мальтійським паспортом, і не проживають на території юрисдикції більше 183 днів в році, звільняються від будь-яких фінансових зобов'язань на користь республіки;

- вкладнику надається повний пакет соціальних прав і гарантій громадянина Євросоюзу. Разом з цим, він отримує економічну стабільність і впевненість у майбутньому своєї родини;

- державна міграційна програма здійснює видачу резидентства за прискореною процедурою, що значно економить час і дозволяє уникнути зайвих витрат з боку вкладника;

- статус резидента видається відразу всім членам сім'ї заявника, включаючи дружину (а), малолітніх дітей від різних шлюбів, повнолітніх дітей у віці до 26 років, за умови, що вони не мають власних сімей і перебувають на повному матеріальному забезпеченні інвестора, батьків і прабатьків , що знаходяться на утриманні;

- мальтійські чиновники не висувають вимог до постійного проживання на території острова;

- урядова інвестиційна програма Мальти вимагає набагато менше коштів, ніж аналогічні європейські проекти. Таким чином, вкладник може заощадити значні фінанси на процедурі оформлення.

Підстави для отримання мальтійського резидентства:

- претендент повинен внести дотаційний платіж на користь державного фонду соціально-економічного розвитку в розмірі 650 тис. Євро;

- здійснити викуп цінних паперів, емітованих державою, зокрема акцій і облігацій на суму мінімум 150 тис. Євро. Облігації повинні бути обов'язково схвалені державними органами і структурами. Період окупності інвестицій - 5 років;

- купити острівну власність з мінімальною оцінною вартістю в 350 тис. Євро. Протягом наступних 5 років, заборонено її продавати або здавати в довгострокову оренду;

- оренда нерухомого майна на Мальті з мінімальним розміром щорічної плати - 16 тис. Євро;

- наявність діючої медичної страховки. Розмір покриття стартує від 50 тис. Євро.

Таким чином, громадянство Мальти за інвестиції - це унікальний шанс не просто вигідно інвестувати капітал і поліпшити поточний стан справ, а й стати повноцінним європейцем, кардинально змінити навколишнє оточення, стати частиною європейської спільноти. Умови участі в паспортному проекті гранично прості, вони регламентовані державою, що дозволяє не боятися за збереження своїх активів і підсумковий результат підприємства. Програма офіційно схвалена Європарламентом, таким чином, інвестор може бути впевнений у законності і прозорості угоди.

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