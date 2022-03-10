Цивільним там робити нічого. Названо регіони, з яких українцям радять тимчасово виїхати
Цивільним, які не працюють на об'єктах забезпечення військ або міста, рекомендують за можливості виїхати. Особливо, мова йде про жителів Харкова, Донецької та Луганської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Олексія Арестовича під час телемарафону.
"Для тих хто має дітей, або жінки, особливо Харків, Донецька, Луганська області краще виїхати. Це міста запеклих військових боїв і цивільним там робити нічого. якщо лише ти не такий цивільний, який працює в службах, що забезпечують життєдіяльність військ або міста", - розповів Арестович.
Нагадаємо, сьогодні з 09:00 відкрилися гуманітарні коридори для евакуації населення з низки міст - названо маршрути.
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