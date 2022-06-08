Гражданские отказываются от эвакуации с линии фронта по трем причинам, - Гайдай

По его словам, жители Луганской области отказываются от эвакуации по трем причинам.

"По мотивации надо с каждым в отдельности общаться. Какая-то часть – это пожилые люди, которые просто не хотят никуда ехать, их тезис: "мы здесь родились, мы здесь и умрем"", - сказал он.

Вторая категория, по мнению Гайдая, это "беспечные люди", которые считают, что в их дом и близкие не пострадают. Но есть и те люди, которые являются сторонниками "русского мира".

Также он добавил, что власть все же пытаются вывезти людей из Лисичанска и Горной громады, пока это возможно.