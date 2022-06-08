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Цивільні відмовляються від евакуації з лінії фронту з трьох причин, - Гайдай

Фото: голова Луганської області Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Владислав Красінський, Наталія Юрченко

У Сєвєродонецьку та Лисичанську, які щодня обстрілюються російськими окупантами, залишається приблизно по 15 тисяч осіб. Люди відмовляються евакуюватися.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, жителі Луганської області відмовляються від евакуації з трьох причин.

"Щодо мотивації треба з кожним окремо спілкуватися. Якась частина - це літні люди, які просто не хочуть нікуди їхати, їх теза:" ми тут народилися, ми тут і помремо"", - сказав він.

Друга категорія, на думку Гайдая, це "безтурботні люди", які вважають, що в їх будинок і близькі не постраждають. Але є і ті люди, які вважаються прихильниками "русского мира".

Також він додав, що влада все ж намагаються вивезти людей з Лисичанська і Гірської громади, поки це можливо.

Нагадаємо, Сергій Гайдай також розповів про ситуацію в Сєвєродонецьку. За його словами, ЗСУ знову контролюють околицю міста, але бої тривають.

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евакуаціяЛуганськ