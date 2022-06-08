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Гайдай объяснил, что на самом деле происходит в Северодонецке

Новина українською →
Северодонецк, Среда 08 июня 2022 13:06
Гайдай объяснил, что на самом деле происходит в Северодонецке Фото: Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Владислав Красинский, Валерия Полищук

Для российских военных захват Северодонецка принципиальная позиция, поскольку Москва уже заявила, что город полностью контролируется оккупантами. Поэтому ситуация по Северодонецку очень тяжелая.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"На самом деле в городе идут бои. Поэтому они бросают туда все резервы и палят из всего, что у них есть", - заявил он.

По словам главы ОВА, пару дней назад украинские спецназовцы зашли и зачистили почти половину города.

"Когда россияне это поняли, то просто начали равнять его с землей авиаударами и артиллерией. Нет смысла сидеть в какой-то многоэтажке и ждать пока все разрушат полностью", - заявил Гайдай.

Он подчеркнул, что ВСУ снова контролируют только окраину города.

"Но бои еще идут, Северодонецк наши защищают, говорить, что россияне полностью контролируют город, нельзя. И в ближайшее время, надеюсь, что такого и не будет", - добавил глава ОВА.

Напомним, Maxar Technologies опубликовала несколько спутниковых снимков, на которых видны серьезные разрушения Славянска, Рубежного и Северодонецка.

Ранее в британской разведке заявили, что российские войска не смогли продвинуться в районе Северодонецка и Попасной.

Ранее сообщалось, что командующий армией РФ получил два задания - до 10 июня захватить Северодонецк и трассу Лисичанск - Бахмут.

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