Гражданская инфраструктура Львова пострадала в результате ракетного обстрела, - ОП

В Офисе президента Украины сообщили о последствиях утреннего обстрела Львова. Там заявляют о повреждении гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Сразу пять мощных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре старинного европейского Львова. Россияне продолжают варварски атаковать с воздуха украинские города, цинично на весь мир заявляя о своем "праве"... убивать украинцев", - написал Подоляк.

Напомним, сегодня российские войска утром 18 апреля нанесли пять ракетных ударов по Львову. При этом местные власти пока не предоставляли никакой информации о последствиях атаки.

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