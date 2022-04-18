Цивільна інфраструктура Львова постраждала внаслідок ракетного обстрілу, - ОП

В Офісі президента України повідомили про наслідки ранкового обстрілу Львова. Там заявляють про пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Відразу п'ять потужних ракетних ударів по цивільній інфраструктурі старовинного європейського Львова. Росіяни продовжують варварськи атакувати з повітря українські міста, цинічно на весь світ заявляючи про своє "право"... вбивати українців", - написав Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні російські війська вранці 18 квітня завдали п'ять ракетних ударів по Львову. При цьому місцева влада поки не надавала жодної інформації про наслідки атаки.

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