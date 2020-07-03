Гражданина Чехии приговорили к условному сроку за участие в войне на Донбассе

Чешский суд приговорил к трехлетнему заключению условно с отсрочкой на пять лет гражданина Павла Кафку за участие в войне на Донбассе. Он в 2015-2016 годы служил в рядах так называемой "армии ДНР".

Об этом сообщает "Чешское радио".

Согласно обвинению, Кафка в оккупационных войсках прошел специальную подготовку в танковом подразделении, а позже служил в качестве стрелка и водителя.

Изначально обвинение требовало приговорить Кафку к 12 годам лишения свободы за терроризм.

Сам он предъявленные ему обвинения опровергает, заявляя, что отправился в восточную часть Украины с целью "оказания помощи людям без крова или работы в больнице".

Напомним, еще одного чешского гражданина обвинили в терроризме из-за того, что он воевал на Донбассе против Украины.

Ранее сообщалось, что в Сербии прокуратура с конца 2014 года возбудила 45 дел в отношении наемников, которые принимали участие в войне на Донбассе.