Гражданин Беларуси пытался вывезти из Украины старинные книги

Фото: изъятая книга (dpsu.gov.ua)

Сейчас старинные книги изъяты, иностранец задержан

Гражданин Беларуси пытался вывезти из Украины две старинные книги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, злоумышленника задержали пограничники отдела "Овруч" Житомирского отряда на границе с Беларусью.

Гражданин Беларуси планировал выехать из Украины на автомобиле "Ауди", в котором перевозил две старинные книги "Библия" и "Псалом" датированные 1891 годом. В настоящее время указанные книги изъяты, иностранец привлечен к ответственности. Экспертиза установит, относится ли священное писание к культурной и исторической ценности.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинец пытался вывезти в Российскую Федерацию старинные книги и монеты. Сейчас коллекция книг и монет изъята, на мужчину составлен админпротокол.

Также сообщалось, что и в пункте пропуска "Гоптовка" разоблачили жителя Луганской области, который пытался провезти на территорию РФ около 21 кг вещества растительного происхождения. Правонарушителя и товар передали сотрудникам СБУ.