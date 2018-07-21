Украинец пытался вывезти в РФ старинные книги и монеты
Сейчас коллекция книг и монет изъята, на мужчину составлен админпротокол
Украинец пытался вывезти в Российскую Федерацию старинные книги и монеты. Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.
Как отмечается, в Сумской области в пункте пропуска "Бачевск" пограничники предупредили попытку незаконного перемещения в РФ коллекции старинных книг и монет.
Фото: изъятые книги (dpsu.gov.ua)
Так, в ходе осмотра авто Volkswagen, на котором украинец направлялся в РФ, пограничники обнаружил 4 старинные книги 1871, 1924, 1939 и 1940 годов выпуска, а также 20 старинных монет XIX-ХХ вв.
В настоящее время коллекция книг и монет изъята, на мужчину составлен админпротокол.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из Украины пытались незаконно вывезти в Россию антиквариат.