Украинец пытался вывезти в РФ старинные книги и монеты

Сейчас коллекция книг и монет изъята, на мужчину составлен админпротокол

Украинец пытался вывезти в Российскую Федерацию старинные книги и монеты. Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается, в Сумской области в пункте пропуска "Бачевск" пограничники предупредили попытку незаконного перемещения в РФ коллекции старинных книг и монет.

Фото: изъятые книги (dpsu.gov.ua)

Так, в ходе осмотра авто Volkswagen, на котором украинец направлялся в РФ, пограничники обнаружил 4 старинные книги 1871, 1924, 1939 и 1940 годов выпуска, а также 20 старинных монет XIX-ХХ вв.

В настоящее время коллекция книг и монет изъята, на мужчину составлен админпротокол.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из Украины пытались незаконно вывезти в Россию антиквариат.