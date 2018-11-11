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Громадянин Білорусі намагався вивезти з України старовинні книги

Новини » Надзвичайні події    11.11.2018 - 10:15
Фото: вилучена книга (dpsu.gov.ua)
Фото: вилучена книга (dpsu.gov.ua)

Наразі старовинні книги вилучено, іноземця затримано

Громадянин Білорусі намагався вивезти з України дві старовинні книги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, зловмисника затримали прикордонники відділу "Овруч" Житомирського загону на кордоні з Білоруссю.

Громадянин Білорусі планував виїхати з України на автомобілі "Ауді", у якому перевозив дві старовинні книги "Біблія" та "Псалом" датовані 1891 роком. Наразі вказані книги вилучено, іноземця притягнуто до відповідальності. Експертиза встановить чи належать святе письмо до культурної та історичної цінності.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українець намагався вивезти до Російської Федерації старовинні книги та монети. Наразі колекція книг та монет вилучена, на чоловіка складено адмінпротокол.

Також повідомлялося, що і пункті пропуску "Гоптівка" викрили жителя Луганської області, який намагався провезти на територію РФ близько 21 кг речовини рослинного походження. Правопорушника і товар передано співробітникам СБУ.

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