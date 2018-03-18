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Интервью

Граждане РФ не обращались по поводу нарушений их избирательных прав в Украине

НовостиПолитика    18.03.2018 - 20:36
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Омбудсмен заявила об отсутствии нарушений недопуска россиян к голосованию в Украине

Граждане России не обращались по поводу нарушений их избирательных прав в Украине в день голосования на выборах президента РФ. Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает пресс-служба ее ведомства.

По словам омбудсмена, 18 марта к ней обратилась Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова относительно недопуска граждан РФ на избирательные участки в российских дипломатических учреждениях на территории Украины.

Денисова рассказала, что поручила региональным представителям Уполномоченного в областях проверить эту информацию.

"По результатам выезда к российским дипломатическим и консульским учреждениям, региональные представители Уполномоченного в Одесской, Львовской, Харьковской и Черниговской областях и в г. Киев проинформировали, что нарушений недопуска обнаружено не было. Граждане РФ не обращались по поводу нарушений их избирательных прав к региональным представителям или в центральный офис Уполномоченного", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что голосование россиян на президентских выборах на территории Украины должно определяться двусторонними соглашениями между Москвой и Киевом из-за отсутствия международных стандартов в этой области.

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Выборы президента России: в Украине на избирательные участки допускают только дипломатов Выборы в России: Москва обратится в ООН и ОБСЕ из-за недопуска к голосованию в Украине
Теги: омбудсмен, президентские выборы, Денисова, Выборы в России
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