Громадяни РФ не зверталися щодо порушень їхніх виборчих прав в Україні

Громадяни Росії не зверталися щодо порушень їхніх виборчих прав в Україні в день голосування на виборах президента РФ. Про це заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє прес-служба її відомства.

За словами омбудсмена, 18 березня до неї звернулась Уповноважений із прав людини в Росії Тетяна Москалькова щодо недопуску громадян РФ на виборчі дільниці в російських дипломатичних установах на території України.

Денісова розповіла, що доручила регіональним представникам Уповноваженого в областях перевірити цю інформацію.

"За результатами виїзду до російських дипломатичних і консульських установ, регіональні представники Уповноваженого в Одеській, Львівській, Харківській і Чернігівській областях та в м. Київ проінформували, що порушень недопуску виявлено не було. Громадяни РФ не зверталися щодо порушень їхніх виборчих прав до регіональних представників чи до центрального офісу Уповноваженого", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ заявили, що можливість голосування росіян на президентських виборах на території України має визначатися двосторонніми угодами між Москвою та Києвом через відсутність міжнародних стандартів у цій галузі.