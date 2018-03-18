Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Громадяни РФ не зверталися щодо порушень їхніх виборчих прав в Україні

НовиниПолітика    18.03.2018 - 20:36
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Омбудсмен заявила про відсутність порушень недопуску росіян до голосування в Україні

Громадяни Росії не зверталися щодо порушень їхніх виборчих прав в Україні в день голосування на виборах президента РФ. Про це заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє прес-служба її відомства.

За словами омбудсмена, 18 березня до неї звернулась Уповноважений із прав людини в Росії Тетяна Москалькова щодо недопуску громадян РФ на виборчі дільниці в російських дипломатичних установах на території України.

Денісова розповіла, що доручила регіональним представникам Уповноваженого в областях перевірити цю інформацію.

"За результатами виїзду до російських дипломатичних і консульських установ, регіональні представники Уповноваженого в Одеській, Львівській, Харківській і Чернігівській областях та в м. Київ проінформували, що порушень недопуску виявлено не було. Громадяни РФ не зверталися щодо порушень їхніх виборчих прав до регіональних представників чи до центрального офісу Уповноваженого", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ заявили, що можливість голосування росіян на президентських виборах на території України має визначатися двосторонніми угодами між Москвою та Києвом через відсутність міжнародних стандартів у цій галузі.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Вибори президента Росії: в Україні до виборчих дільниць допускають лише дипломатів Вибори в Росії: Москва звернеться в ООН і ОБСЄ через недопуск до голосування в Україні
Теги: омбудсмен, президентские выборы, Денисова, Вибори в Росії
"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії
"На грані зриву": психолог розповів про стан Савченко
"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції
Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф
On Top