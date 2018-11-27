Граждане с пропиской в Крыму, Донецкой и Луганской областях подлежат учету, - Бабин

Фото: Борис Бабин (УНИАН)

Те, кто не является ВПО, но имеют прописку в Крыму, Донецкой и Луганской областях, также будут подлежать учету

Те, кто не является внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), но имеют прописку в Крыму, Донецкой и Луганской областях, также будут подлежать учету. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

Так, Бабин, отвечая на вопрос о том, будут подлежать учету те, кто не является ВПЛ, но имеют прописку в Крыму, Донецкой и Луганской областях, ответил: "да".

На своей странице в Facebook он написал, что зарегистрированные в Крыму, не являеюся ВПЛ и являются военнообязаными.

"Вы имеете конституционные обязанности в сфере защиты Украины так же как и другие граждане. В частности, стать на военный учет можно теперь в любом военкомате подконтрольной территории Украины. Становиться при этом на учет, как ВПЛ не нужно. Это среди прочего официальная позиция Генштаба ВСУ МО, которая полностью основывается на действующем законодательстве. О любых фактах коррупции, уклонения от постановки крымчан на воинский учет или ненадлежащего обращения со стороны военкоматов немедленно сообщайте уполномоченным органам и на горячую линию", - говорится в сообщении.

Отметим, в Украине насчитывается свыше 1,5 млн переселенцев с временно оккупированных территорий Донбасса, а также из аннексированного Российской Федерацией Крыма.

Напомним, в понедельник, 26 ноября, после долгих обсуждений на внеочередном заседании Верховной рады депутаты проголосовали за введение на один месяц военного положения в 10 украинских областях: Винницкая, Луганская, Николаевская, Харьковская, Черниговская, Одесская, Донецкая, Запорожская, Херсонская. Военное положение начнет действовать с 09:00 утра 28 ноября.