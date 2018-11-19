В Мінсоцполітики назвали число офіційно зареєстрованих переселенців

Ілюстративне фото (УНІАН)

В Україні налічується понад 1,5 млн переселенців

В Україні налічується понад 1,5 млн переселенців з тимчасово окупованих територій Донбасу, а також з анексованого Російською Федерацією Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України.

Як зазначається, станом на 19 листопада поточного року в Україні взято на облік 1 519 956 переселенці.

"Станом на 19 листопада 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 519 956 переселенці з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що українська влада втратила контроль за реальною кількістю вимушених переселенців на підконтрольній території України. За оцінками керівництва Донецької військово-цивільної адміністрації, кількість зареєстрованих переселенців відрізняється приблизно на 30-40% від реальної кількості ВПО.