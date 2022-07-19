Граждане Польши получат особый статус в Украине

Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект "Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики, которые находятся на территории Украины". Президентский проект поддержал 321 депутат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.
Документом (проект №7550) устанавливается гражданам Польши возможность легального пребывания на территории Украины в течение 18 месяцев.
При этом поляки будут иметь равные с гражданами Украины права по:
Также, согласно закону граждане Польши будут иметь право на отдельные соцвыплаты, которые предусмотрены законодательством Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 11 июля внес в Верховную раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса.
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