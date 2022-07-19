Граждане Польши получат особый статус в Украине

Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект "Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики, которые находятся на территории Украины". Президентский проект поддержал 321 депутат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram .

Документом (проект №7550) устанавливается гражданам Польши возможность легального пребывания на территории Украины в течение 18 месяцев.

При этом поляки будут иметь равные с гражданами Украины права по:

трудоустройству в Украине;

ведению хозяйственной деятельности в Украине;

обучению в образовательных учреждениях Украины;

медицинскому обслуживанию на территории Украины.

Также, согласно закону граждане Польши будут иметь право на отдельные соцвыплаты, которые предусмотрены законодательством Украины.