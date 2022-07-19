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Граждане Польши получат особый статус в Украине

Фото: Рада одобрила особый статус для поляков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект "Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики, которые находятся на территории Украины". Президентский проект поддержал 321 депутат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Документом (проект №7550) устанавливается гражданам Польши возможность легального пребывания на территории Украины в течение 18 месяцев.

При этом поляки будут иметь равные с гражданами Украины права по:

  • трудоустройству в Украине;
  • ведению хозяйственной деятельности в Украине;
  • обучению в образовательных учреждениях Украины;
  • медицинскому обслуживанию на территории Украины.

Также, согласно закону граждане Польши будут иметь право на отдельные соцвыплаты, которые предусмотрены законодательством Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 11 июля внес в Верховную раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса.

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