Громадяни Польщі отримають особливий статус в Україні

Верховна рада схвалила в першому читанні законопроект "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України". Президентський проект підтримав 321 депутат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка у Telegram.
Документом (проект №7550) встановлюється надання громадянам Польщі можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців.
При цьому поляки матимуть рівні з громадянами України права щодо:
Також, відповідно до закону громадяни Польщі матимуть право на окремі соцвиплати, які передбачені законодавством України.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11 липня вніс до Верховної ради законопроект про надання полякам в Україні особливого статусу.
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