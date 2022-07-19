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Громадяни Польщі отримають особливий статус в Україні

Фото: Рада схвалила особливий статус для поляків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада схвалила в першому читанні законопроект "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України". Президентський проект підтримав 321 депутат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка у Telegram.

Документом (проект №7550) встановлюється надання громадянам Польщі можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців.

При цьому поляки матимуть рівні з громадянами України права щодо:

  • працевлаштування в Україні;
  • здійснення господарської діяльності в Україні;
  • навчання в освітніх закладах України;
  • медичного обслуговування на території України.

Також, відповідно до закону громадяни Польщі матимуть право на окремі соцвиплати, які передбачені законодавством України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11 липня вніс до Верховної ради законопроект про надання полякам в Україні особливого статусу.

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Верховна радаПольша