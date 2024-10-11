"Грають самі та дають грати". Знаменитий коментатор назвав зручну перевагу збірної Грузії

Матч Україна – Грузія відбудеться 11 жовтня в Познані. Поєдинок прийме Муніципальний стадіон. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

"Грузини дуже зручні для нас суперники по тому, як вони організовують свою гру. Грузини грають самі та дають грати. Це одна з небагатьох таких невеличких футбольних країн, яка не закривається на своїй половині поля, з косами не стає на лінії штрафного майданчика і не починає всіх "вирізати". А намагається грати футбол", – розповів Циганик.

На думку коментатора, збірній України зазвичай складно грати проти команд, які закриваються на власній половині. "Синьо-жовті" мають серйозні проблеми з подоланням ешелованої оборони слабших суперників. Щодо підсумкового рахунку поєдинку проти "хрестоносців", то Циганик спрогнозував перемогу підопічних Сергія Реброва з рахунком 2:1 або навіть 2:0.

Раніше тренерський штаб збірної України визначився з переліком футболістів на матч. Проти національної команди Грузії гарантовано не зіграють Степаненко та Кабаєв. Натомість на дебют у футболці "синьо-жовтих" сподіваються Калюжний, Криськів і Назаренко.