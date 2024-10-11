ua en ru
Пт, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Грають самі та дають грати". Знаменитий коментатор назвав зручну перевагу збірної Грузії

Познань, П'ятниця 11 жовтня 2024 11:58
UA EN RU
"Грають самі та дають грати". Знаменитий коментатор назвав зручну перевагу збірної Грузії Фото: Роман Яремчук і Олександр Зубков претендують на місця в атаці "синьо-жовтих" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Ігровий стиль збірної Грузії дозволить національній команді України проявити сильні якості в очному протистоянні в рамках Ліги націй 2024/25.

Про це заявив відомий журналіст і коментатор Ігор Циганик у розмові з РБК-Україна.

Матч Україна – Грузія відбудеться 11 жовтня в Познані. Поєдинок прийме Муніципальний стадіон. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

"Грузини дуже зручні для нас суперники по тому, як вони організовують свою гру. Грузини грають самі та дають грати. Це одна з небагатьох таких невеличких футбольних країн, яка не закривається на своїй половині поля, з косами не стає на лінії штрафного майданчика і не починає всіх "вирізати". А намагається грати футбол", – розповів Циганик.

На думку коментатора, збірній України зазвичай складно грати проти команд, які закриваються на власній половині. "Синьо-жовті" мають серйозні проблеми з подоланням ешелованої оборони слабших суперників. Щодо підсумкового рахунку поєдинку проти "хрестоносців", то Циганик спрогнозував перемогу підопічних Сергія Реброва з рахунком 2:1 або навіть 2:0.

Раніше тренерський штаб збірної України визначився з переліком футболістів на матч. Проти національної команди Грузії гарантовано не зіграють Степаненко та Кабаєв. Натомість на дебют у футболці "синьо-жовтих" сподіваються Калюжний, Криськів і Назаренко.

До слова, вранці підготували анонс поєдинку України та Грузії в Лізі націй.

Нагадаємо, напередодні пригадали шлях Криськіва та інших новачків до збірної України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Ліга націй
NEWS
Нові правила. Як зміниться мобілізація в Україні та чи буде "економічна бронь"
Нові правила. Як зміниться мобілізація в Україні та чи буде "економічна бронь"
DAILY
"Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом