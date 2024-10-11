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"Играют сами и дают играть". Знаменитый комментатор назвал удобное преимущество Грузии

Познань, Пятница 11 октября 2024 11:58
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"Играют сами и дают играть". Знаменитый комментатор назвал удобное преимущество Грузии Фото: Роман Яремчук и Александр Зубков претендуют на места в атаке "сине-желтых" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Игровой стиль сборной Грузии позволит национальной команде Украины проявить сильнейшие качества в очном противостоянии в рамках Лиги наций 2024/25.

Об этом заявил известный журналист и комментатор Игорь Цыганык в разговоре с РБК-Украина.

Матч Украина – Грузия состоится 11 октября в Познани. Поединок примет Муниципальный стадион. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

"Грузины очень удобные для нас соперники по тому, как они организуют свою игру. Грузины играют сами и дают играть. Это одна из немногих таких небольших футбольных стран, которая не закрывается на своей половине поля, с косами не становится на линии штрафной и не начинает всех "вырезать". А пытается играть футбол", – рассказал Цыганык.

По мнению комментатора, сборной Украины обычно сложно играть против закрывающихся на собственной половине команд. "Сине-желтые" испытывают серьезные проблемы с преодолением эшелированной обороны более слабых соперников. Что касается итогового счета поединка против "крестоносцев", то Цыганык спрогнозировал победу подопечных Сергея Реброва со счетом 2:1 или даже 2:0.

Ранее тренерский штаб сборной Украины определился с перечнем футболистов на матч. Против национальной команды Грузии гарантированно не сыграют Степаненко и Кабаев. Зато на дебют в футболке "сине-желтых" надеются Калюжный, Крыськив и Назаренко.

К слову, утром подготовили анонс поединка Украины и Грузии в Лиге наций.

Напомним, ранее накануне вспомнили путь Крыськива и других новичков в сборную Украины.

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