Гравці на мільярд. Найдорожчі футболісти у півфіналах Клубного чемпіонату світу 2023

Невиправдано дорогі бразильці?

У першому півфінальному матчі зіграють бразильський "Флуміненсе" та єгипетський "Аль-Ахлі". Матч розпочнеться 18 грудня о 20:00 на стадіоні "Король Абдалла Спортс Сіті".

До цього поєдинку каїрці вже провели один матч на турнірі. У другому колі кваліфікації вони подолали арабський "Аль-Іттіхад" - клуб, у який влітку цього року перейшов Карим Бензема.

А от для команди з Ріо-де-Жанейро, де зараз грає екс-зірка "Реалу" Марсело, це буде перший матч на чемпіонаті.

Загальна вартість гравців "Флуміненсе" на сьогодні майже в три з половиною рази перевищує ціну футболістів "Аль-Ахлі" - 107,6 млн євро проти 30,5 млн євро.

Найдорожчий гравець бразильців - 22-річний Андре, який наразі коштує 25 млн євро. 35-річний Марсело, який 5 разів з "вершковими" вигравав Лігу чемпіонів, оцінюється в 1,5 млн євро.

Андре (фото: instagram.com/andre7)

Протиставити йому єгиптяни можуть Алью Дьєнга - малійського легіонера вартістю всього 4,5 млн євро.

Алью Дьєнг (фото: instagram.com/alioudieng_18)

Попри суттєву перевагу у вартості букмекери не впевнені у 100% перемозі бразильців.

Річ у тім, що вони програли останні два матчі у національному чемпіонаті й тільки розпочинають боротьбу за звання чемпіонів світу.

"Містяни" на мільярд

У другому півфіналі, який буде зіграно 19 грудня, зійдуться чемпіони Англії "Манчестер Сіті" та японський клуб "Урава Ред Даймондс". Матч відбудеться у вівторок о 21:00 за київським часом.

У другому відбірковому колі японцям вдалось переграти мексиканський "Леон", однак тепер їм доведеться протистояти володарям треблу.

Команда Хосепа Гвардіоли прибула на чемпіонат майже в найсильнішому складі.

Наразі вартість гравців "Манчестер Сіті" портал Transfermarkt оцінює у 1,26 млрд євро.

Для порівняння: ціна складу бронзових призерів Клубного ЧС 2007 складає всього 19,35 млн євро.

Найдорожчим гравцем японської команди є 31-річний данець Александр Шольц, вартістю 2,2 млн євро.

Александр Шольц (фото: instagram.com/urawaredsofficial)

А от найціннішим гравцем "містян" досі залишається Ерлінг Голанд, якого оцінюють в 180 млн євро.

Варто зазначити, що участь норвежця у півфінальному матчі під питанням. Молодий талант МанСіті травмувався у матчі 15 туру АПЛ проти "Астон Вілли", через що вже пропустив поєдинки проти "Лутона" й "Крістал Пелес" у внутрішній першості, а також не зіграв з "Црвеною Звездою" у заключному турі ЛЧ.

Ерлінг Голанд (фото: instagram.com/erling.haaland)

Точно своїй команді не допоможе 70-мільйонний Кевін де Брюйне. Бельгієць продовжує відновлюватись після операції на підколінне сухожилля.

Цікаві факти про Клубний ЧС

Клубний чемпіонат світу з футболу цього року проходить вдвадцяте.

Цей турнір організовує ФІФА між переможцями клубних турнірів кожної з шести конфедерацій та чемпіоном приймаючої країни. Всього участь у Клубному ЧС беруть 7 команд.

Відкриття Клубного ЧС 2023 (фото: instagram.com/fifa)

Переможці Клубного ЧС отримують 5 млн доларів, за друге місце передбачено 4 млн доларів, бронзові призери отримують 2,5 млн доларів.

Наразі всі розіграші чемпіонату виграли клуби з Європи і Південної Америки.

У 2000-му вперше фінал відбувся без європейців (південноамериканський фінал).

У 2010 році в фіналі вперше не грав представник Південної Америки.

В тому ж році до фіналу вперше пробився представник Африканського континенту.

Команда із Азії вперше дійшла до фіналу у 2016 році.

Найвищим досягненням представників Австралії та Океанії є третє місце, завойоване у 2014 році. До фіналу команди цієї частини світу ще не потрапляли.

Чинний чемпіон світу - мадридський "Реал". "Королівський" клуб також найчастіше вигравав цей турнір.

У 2025 році планується розширити формат змагань до турніру з 32 командами.

"Реал" - рекордсмен Клубного ЧС (фото: fifa.com)