Захисник на 20 "лямів" та 29-річний кіпер. Хто найдорожчий футболіст УПЛ прямо зараз
Минулої зими Михайло Мудрік перейшов із "Шахтаря" до "Челсі" за 100 млн євро, ставши одним із найдорожчих гравців в історії англійського футболу та встановивши історичний трансферний рекорд для УПЛ. Після Михайла були й інші дорогі трансфери українських талантів - Забарний перейшов до "Борнмута" за 27 млн євро, Трубін - до "Бенфіки" за 10 млн євро, Довбик - до "Жирони" за 6 млн євро. Цей список можна продовжувати.
РБК-Україна вирішило розповісти вам, хто станом на сьогодні є найдорожчим футболістом Української Прем'єр-ліги та чий трансфер потенційно вже найближчим часом може принести клубам пристойні гроші до бюджету.
Під час написання матеріалу використовувалися дані аналітичного порталу Transfermarkt.
10 найдорожчих футболістів УПЛ
Отже, найдорожчим футболістом УПЛ сьогодні є захисник "Шахтаря" та збірної України Микола Матвієнко. Трансфер 27-річного таланту, який був у полі зору скаутів "Наполі", "Феєнорда" та кількох клубів АПЛ (зокрема, "Тоттенгема"), оцінюється у 20 млн євро.
Микола Матвієнко (фото: shakhtar.com)
На другому місці одноклубник Матвієнка - 21-річний атакуючий півзахисник Георгій Судаков, який вже чудово зарекомендував себе у складі національної збірної. Його ринкова вартість на сьогодні становить 15 млн євро.
Георгій Судаков (фото: shakhtar.com)
Замикає трійку найдорожчих футболістів УПЛ ще один "гірник" - 23-річний фантазіста Артем Бондаренко, гра якого на європейській арені привернула увагу великих клубів із топ-ліг. Його трансфер оцінюється у 15 млн євро.
Слід зазначити, що "Шахтар" вміє продавати своїх футболістів у рази дорожче, ніж їхня ринкова вартість. Адже Мудрик перед переїздом до Лондона оцінювався аналітиками та експертами "всього" в 45 млн євро.
Артем Бондаренко (фото: shakhtar.com)
Далі у списку найдорожчих гравців українського чемпіонату - 25-річний центральний півзахисник київського "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко. Його вартість, за даними Transfermarkt, становить 7 млн євро, а в послугах таланту в різний час були зацікавлені такі гранди, як "Рома" та "Інтер".
Микола Шапаренко (фото: fcdynamo.com)
До списку найдорожчих футболістів також входить воротар "біло-синіх" Георгій Бущан, який минулої весни, за чутками, був близьким до переходу до топ-чемпіонату. Вартість 29-річного кіпера становить також 7 млн євро.
Георгій Бущан (фото: fcdynamo.com)
Хто ж ще у списку найдорожчих футболістів УПЛ? Тримайте список цієї чудової п'ятірки гравців.
Лассіна Траоре
Вартість 22-річного центрального нападаючого "Шахтаря" з Буркіна-Фасо, якого постійно мучать травми, на сьогодні складає 7 млн євро.
Лассіна Траоре (фото: shakhtar.com)
Віталій Буяльський
30-річний атакуючий півзахисник, який уже став легендою "Динамо", оцінюється у 6 млн євро.
Віталій Буяльський (фото: fcdynamo.com)
Олександр Зубков
Правий вінгер "гірників" та збірної України зараз коштує 5 млн євро. Варто зазначити, що Зубков дуже важливий для сьогоднішнього "Шахтаря", тому його перехід кудись найближчим часом малоймовірний.
Олександр Зубков (фото: shakhtar.com)
Олександр Піхальонок
Півзахисник "Дніпра-1", який вже непогано зарекомендував себе у збірній Реброва, оцінюється Transfermarkt у 5 млн євро. За чутками, вже взимку 2024 року 26-річний футболіст змушений буде залишити нинішній клуб. У його послугах зацікавлене житомирське "Полісся". Однак якщо будуть варіанти продовження кар'єри в Європі, то, швидше за все, Піхальонок проміняє УПЛ на топ-чемпіонат.
Олександр Піхальонок (фото: scdnipro1.com.ua)
Валерій Бондар
Молодий захисник, у якого за плечима вже колосальний досвід ігор на євроарені, оцінюється сьогодні у 5 млн євро. До речі, за словами самого Валери, він може залишити "Шахтар" "лише заради топ-5 ліг європейського футболу".
Валерій Бондар (фото: shakhtar.com)
Додамо, що потенційно трансфери вище згаданих футболістів можуть принести не лише вигоду клубам, а й користь усій УПЛ, підвищуючи престиж чемпіонату та відкриваючи нові можливості для молодих талантів.
Крім того, у топ-лігах ці гравці можуть здобути колосальний досвід, який допоможе їм покращувати результати нашої національної збірної.
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