Игроки на миллиард. Самые дорогие футболисты в полуфиналах Клубного чемпионата мира 2023

Неоправданно дорогие бразильцы?

В первом полуфинальном матче сыграют бразильский "Флуминенсе" и египетский "Аль-Ахли". Матч начнется 18 декабря в 20:00 на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити".

До этого поединка каирцы уже провели один матч на турнире. Во втором круге квалификации они преодолели арабский "Аль-Иттихад" - клуб, в который летом этого года перешел Карим Бензема.

А вот для команды из Рио-де-Жанейро, где играет экс-звезда "Реала" Марсело, это будет первый матч на чемпионате.

Общая стоимость игроков "Флуминенсе" на сегодняшний день почти в три с половиной раза превышает цену футболистов "Аль-Ахли" - 107,6 млн евро против 30,5 млн евро.

Самый дорогой игрок бразильцев - 22-летний Андре, который сейчас стоит 25 млн евро. 35-летний Марсело, который 5 раз со "сливочными" выигрывал Лигу чемпионов, оценивается в 1,5 млн евро.

Андре (фото: instagram.com/andre7)

Противопоставить ему египтяне могут Алью Дьенга - малийского легионера стоимостью всего 4,5 млн евро.

Алью Дьенг (фото: instagram.com/alioudieng_18)

Несмотря на существенное преимущество в стоимости букмекеры, не уверены в 100% победе бразильцев.

Дело в том, что они проиграли последние два матча в национальном чемпионате и только приступают к борьбе за звание чемпионов мира.

"Горожане" на миллиард

Во втором полуфинале, который будет сыгран 19 декабря, сойдутся чемпионы Англии "Манчестер Сити" и японский клуб "Урава Ред Даймондс". Матч состоится во вторник в 21:00 по Киеву.

Во втором отборочном круге японцам удалось переиграть мексиканский "Леон", однако теперь им придется противостоять обладателям требла.

Команда Хосепа Гвардиолы прибыла на чемпионат почти в самом сильном составе.

Стоимость игроков "Манчестер Сити" портал Transfermarkt оценивает в 1,26 млрд евро.

Для сравнения: цена состава бронзовых призеров Клубного ЧМ 2007 года составляет всего 19,35 млн евро.

Самым дорогим игроком японской команды является 31-летний датчанин Александр Шольц, стоимостью 2,2 млн евро.

Александр Шольц (фото: instagram.com/urawaredsofficial)

А вот самым ценным игроком "горожан" до сих пор остается Эрлинг Холанд, оцениваемый в 180 млн евро.

Следует отметить, что участие норвежца в полуфинальном матче под вопросом. Молодой талант МанСити травмировался в матче 15 тура АПЛ против "Астон Виллы", из-за чего уже пропустил поединки против "Лутона" и "Кристалл Пелес" во внутреннем первенстве, а также не сыграл со "Црвеной Звездой" в заключительном туре ЛЧ.

Эрлинг Холланд (фото: instagram.com/erling.haaland)

Точно своей команде не поможет 70-миллионный Кевин де Брюйне. Бельгиец продолжает восстанавливаться после операции на подколенное сухожилие.

Интересные факты о Клубном ЧМ

Клубный чемпионат мира по футболу в этом году проходит в двадцатый раз.

Этот турнир организует ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и чемпионом принимающей страны. Всего участие в Клубном ЧМ принимают 7 команд.

Открытие Клубного ЧМ 2023 (фото: instagram.com/fifa)

Победители Клубного ЧМ получают 5 млн долларов, за второе место предусмотрено 4 млн долларов, бронзовые призеры получают 2,5 млн долларов.

Все розыгрыши чемпионата выиграли клубы из Европы и Южной Америки.

В 2000-м впервые финал прошел без европейцев (южноамериканский финал).

В 2010 году в финале впервые не играл представитель Южной Америки.

В том же году в финал впервые пробился представитель Африканского континента.

Команда из Азии впервые дошла до финала в 2016 году.

Самым высоким достижением представителей Австралии и Океании является третье место, завоеванное в 2014 году. В финал команды этой части света еще не попадали.

Действующий чемпион мира - мадридский "Реал". "Королевский" клуб также чаще всего выигрывал этот турнир.

В 2025 году планируется расширить формат соревнований в турнир с 32 командами.

"Реал" - рекордсмен Клубного ЧМ (фото: fifa.com)