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Гранти на бізнес для ВПО: як отримати гроші на відкриття власної справи

Фото: переселенці можуть отримати грант на бізнес (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть отримати державні гранти на відкриття бізнесу. Зокрема, це стосується і внутрішніх переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.

Державна програма "Власна справа" була створена у липні 2022 року. Україні можуть отримати мікрогранти на створення бізнесу. Оформити грант можуть і внутрішньо переміщені особи.

Сума грантів коливається від 50 до 250 тисяч гривень. Сума кредиту залежить від умов:

  • до 75 тисяч гривень (виключно для фізичних осіб, з подальшою необхідністю зареєструватись як ФОП);
  • до 150 тисяч гривень (необхідно створити 1 робоче місце);
  • до 250 тисяч гривень (необхідно створити 2 робочих місця).

Кошти можна витратити на придбання обладнання, закупівлю сировини, сплату оренди, послуги маркетингу та реклами, комерційної концесії, лізингу. Грант може отримати фізична та юридична особа, а також ФОП.

Крім того, потрібно представити бізнес-план для отримання гранту на власну справу. Детальніше про це - за посиланням.

Станом на серпень 2024 року українці отримали понад 17,3 тисячі грантів у межах програми "Власна справа". Загальна сума становить майже 4,2 млрд гривень.

За даними Мінекономіки, найчастіше підприємці отримували кошти на бізнес у сферах оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автомобілів та мотоциклів, тимчасового розміщення й організації харчування, переробної промисловості.

Найбільше бізнесів відкривали у Львівській області, на другому місці - Київ.

 

Більше про те, що таке гранти та як вони допомагають відкрити власну справу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Раніше РБК-Україна розповідало, яку грошову допомогу передбачено для ВПО та що робити у разі затримок виплат.

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