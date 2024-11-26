Гранти на бізнес для ВПО: як отримати гроші на відкриття власної справи

Державна програма "Власна справа" була створена у липні 2022 року. Україні можуть отримати мікрогранти на створення бізнесу. Оформити грант можуть і внутрішньо переміщені особи.

Сума грантів коливається від 50 до 250 тисяч гривень. Сума кредиту залежить від умов:

до 75 тисяч гривень (виключно для фізичних осіб, з подальшою необхідністю зареєструватись як ФОП);

до 150 тисяч гривень (необхідно створити 1 робоче місце);

до 250 тисяч гривень (необхідно створити 2 робочих місця).

Кошти можна витратити на придбання обладнання, закупівлю сировини, сплату оренди, послуги маркетингу та реклами, комерційної концесії, лізингу. Грант може отримати фізична та юридична особа, а також ФОП.

Крім того, потрібно представити бізнес-план для отримання гранту на власну справу. Детальніше про це - за посиланням.

Станом на серпень 2024 року українці отримали понад 17,3 тисячі грантів у межах програми "Власна справа". Загальна сума становить майже 4,2 млрд гривень.

За даними Мінекономіки, найчастіше підприємці отримували кошти на бізнес у сферах оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автомобілів та мотоциклів, тимчасового розміщення й організації харчування, переробної промисловості.

Найбільше бізнесів відкривали у Львівській області, на другому місці - Київ.