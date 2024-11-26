Гранты на бизнес для ВПЛ: как получить деньги на открытие собственного дела

Государственная программа "Собственное дело" была создана в июле 2022 года. Украине могут получить микрогранты для создания бизнеса. Оформить грант могут и внутренне перемещенные лица.

Сумма грантов колеблется от 50 до 250 тысяч гривен. Сумма кредита зависит от условий:

до 75 тысяч гривен (исключительно для физических лиц, с последующей необходимостью зарегистрироваться как ФЛП);

до 150 тысяч гривен (необходимо создать 1 рабочее место);

до 250 тысяч гривен (необходимо создать 2 рабочих места).

Деньги можно потратить на приобретение оборудования, закупку сырья, оплату аренды, услуги маркетинга и рекламы, коммерческой концессии, лизинга. Грант может получить физическое и юридическое лицо, а также ФЛП.

Кроме того, нужно представить бизнес-план для получения гранта по собственному делу. Подробнее об этом - по ссылке.

По состоянию на август 2024 года украинцы получили более 17,3 тысячи грантов в рамках программы "Собственное дело". Общая сумма составляет около 4,2 млрд гривен.

По данным Минэкономики, чаще всего предприниматели получали средства на бизнес в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов, временного размещения и организации питания, перерабатывающей промышленности.

Больше бизнесов открывали во Львовской области, на втором месте - Киев.