Грант на мільйон. Для українців запускають нову фінансову програму: як отримати

Згідно з рішенням уряду, ветерани зможуть отримати грант від 250 тис. гривень до 1 млн гривень. Окрім того, другий з подружжя захисника зможе отримати грант 500 тис. гривень на розвиток сімейного бізнесу.

Зокрема, запускаються нові грантові програми, за якими можна отримати грант:

250 тис. гривень - для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;

500 тис. гривень - для члена сім'ї учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;

1 млн гривень - для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Гранти на 500 тис. гривень та 1 млн гривень надаватимуться за умови співфінансування з отримувачем у співвідношення 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Грантові кошти підприємець може використати на придбання обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщення та транспортних засобів, необхідних для реалізації свого бізнес-проекту, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг з маркетингу та реклами.

Заяви на отримання грантів можна подавати з 10 квітня через портал Дія.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрований проект закону щодо спрощення процедури присвоєння статусу ветерана.