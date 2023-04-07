Грант на мільйон. Для українців запускають нову фінансову програму: як отримати

В Україні розширили проект єРобота та запускають нові грантові програми для ветеранів на започаткування або розвиток власного бізнесу. Заявки можна подавати через портал "Дія" з 10 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.
Згідно з рішенням уряду, ветерани зможуть отримати грант від 250 тис. гривень до 1 млн гривень. Окрім того, другий з подружжя захисника зможе отримати грант 500 тис. гривень на розвиток сімейного бізнесу.
Зокрема, запускаються нові грантові програми, за якими можна отримати грант:
Гранти на 500 тис. гривень та 1 млн гривень надаватимуться за умови співфінансування з отримувачем у співвідношення 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.
Грантові кошти підприємець може використати на придбання обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщення та транспортних засобів, необхідних для реалізації свого бізнес-проекту, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг з маркетингу та реклами.
Заяви на отримання грантів можна подавати з 10 квітня через портал Дія.
Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрований проект закону щодо спрощення процедури присвоєння статусу ветерана.
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