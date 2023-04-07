Грант на миллион. Для украинцев запускают новую финансовую программу: как получить

Согласно решению правительства, ветераны смогут получить грант от 250 тыс. гривен до 1 млн. гривен. Кроме того, второй из супругов защитника сможет получить грант 500 тыс. гривен на развитие семейного бизнеса.

В частности, запускаются новые грантовые программы, по которым можно получить грант:

250 тыс. гривен - для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при создании одного рабочего места;

500 тыс. гривен - для члена семьи участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при создании двух рабочих мест;

1 млн гривен - для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, зарегистрированных как ФЛП не менее 3 лет, при условии создания четырех рабочих мест, минимум 2 из которых займут ветераны или лица с инвалидностью в результате войны.

Гранты на 500 тыс. гривен и 1 млн гривен будут предоставляться при софинансировании с получателем в соотношение 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.

Грантовые средства предприниматель может использовать на приобретение оборудования, сырья, материалов, аренды помещения и транспортных средств, необходимых для реализации своего бизнес-проекта, закупку лицензионного программного обеспечения, оплату услуг по маркетингу и рекламе.

Заявления на получение грантов можно подавать с 10 апреля через портал Дія.

Напомним, в Верховной раде зарегистрирован проект закона об упрощении процедуры присвоения статуса ветерана.