Грановский вышел из БПП

Народный депутат Александр Грановский вышел из партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) в связи с решением идти на парламентские выборы по мажоритарному округу. Об этом Грановский написал на своем Facebook.

В частности, Грановский сообщил, что два дня назад прекратил членство в БПП. Свое решение политик назвал сознательным.

"Принимая во внимание принятое мной решение о продолжении своего самостоятельного политического пути, два дня тому прекратил членство в партии "Блок Петра Порошенко". Это решение, как и все другие, совершенно сознательное. По состоянию на эту минуту, я не планирую становиться частью нового парламентского списка партии "Европейская Солидарность" или же пользоваться партийной поддержкой этой силы в качестве самовыдвиженца", - сообщил он.

Грановский также призвал не искать "сложный подтекст" в таком решении, потому что его нет.

"Я ценю руку помощи коллег, мнение соратников по залу, их энергию, дружбу, а иногда и седые волосы (не имеет отношения к соседу слева). Уверен, нам есть чем гордиться. С благодарностью отношусь ко всем без исключения людям, которые окружали меня все эти годы и не сомневаюсь, что мы останемся добрыми друзьями. Партия получила имя Петра Порошенко, который заслуженно вошел в историю Украины за принятые им смелые и исторические решения", - написал он.

Нардеп подчеркнул, что эта парламентская каденция - первая в его жизни, которая дала возможность лучше понять себя и помогла определить жизненные и политические приоритеты.

"Не вдаваясь в скучные подробности, решение о продолжении самостоятельного пути - органичное и честное. Если судьба распорядится так, что мной будут приняты какие-то другие новые решения, немедленно проинформирую о таковых общественность", - резюмировал Грановский.

Напомним, ранее Грановский заявил, что политика для него - это не прикрытие, а инструмент достижения целей.