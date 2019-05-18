ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Грановский: политика для меня - это не прикрытие, а инструмент достижения целей

Новости » Выборы 2019    18.05.2019 - 14:20
Грановский: политика для меня - это не прикрытие, а инструмент достижения целей
Фото: Александр Грановский (из открытых источников)

Грановский идет на парламентские выборы по мажоритарному округу

Народный депутат Александр Грановский заявил, что политика для него - это не прикрытие, а инструмент достижения целей. Об этом он рассказал, комментируя свое решение идти на парламентские выборы по мажоритарному округу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Цензор.НЕТ.

"Я не нуждаюсь в защите. Я в принципе сам в состоянии за себя постоять, если вдруг в этом появится такая необходимость. Политика для меня - это не прикрытие, это инструмент достижения целей, в отличие, наверное, от каких-то других людей, фамилии которых я не стану сейчас комментировать", - заявил нардеп.

По словам нардепа, за эти 5 лет были парламентские голосования, с которыми он не был согласен, но считал, что не мог себя вести иначе как член команды.

"Сейчас я принял для себя решение идти в парламент по мажоритарному округу. Мне нужна независимость, автономность. Это, наверное, дорогого стоит. Но я считаю, что прикрываться кем-то и чем-то не стоит, каждый должен отвечать за себя. Чем больше влияния в политике у тебя есть, тем больше самостоятельности следует проявлять, думаю так", - отметил Грановский.

Напомним, ранее Грановский заявил, что намерен продолжить все проекты, которые он инициировал в Харькове, даже при условии отказа от депутатства или проигрыша на округе. 

Появились первые рейтинги партий после президентских выборов Вакарчук идет на выборы со своей партией
Новости Украины Порошенко Зеленский выборыАлександр Грановский
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь