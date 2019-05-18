Грановский: политика для меня - это не прикрытие, а инструмент достижения целей

Фото: Александр Грановский (из открытых источников)

Грановский идет на парламентские выборы по мажоритарному округу

Народный депутат Александр Грановский заявил, что политика для него - это не прикрытие, а инструмент достижения целей. Об этом он рассказал, комментируя свое решение идти на парламентские выборы по мажоритарному округу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Цензор.НЕТ.

"Я не нуждаюсь в защите. Я в принципе сам в состоянии за себя постоять, если вдруг в этом появится такая необходимость. Политика для меня - это не прикрытие, это инструмент достижения целей, в отличие, наверное, от каких-то других людей, фамилии которых я не стану сейчас комментировать", - заявил нардеп.

По словам нардепа, за эти 5 лет были парламентские голосования, с которыми он не был согласен, но считал, что не мог себя вести иначе как член команды.

"Сейчас я принял для себя решение идти в парламент по мажоритарному округу. Мне нужна независимость, автономность. Это, наверное, дорогого стоит. Но я считаю, что прикрываться кем-то и чем-то не стоит, каждый должен отвечать за себя. Чем больше влияния в политике у тебя есть, тем больше самостоятельности следует проявлять, думаю так", - отметил Грановский.

Напомним, ранее Грановский заявил, что намерен продолжить все проекты, которые он инициировал в Харькове, даже при условии отказа от депутатства или проигрыша на округе.