Грановский требует открыть дело по факту действий киевских врачей

Фото: Александр Грановский (пресс-служба)

Грановский призвал расследовать возможные нарушения киевских врачей

Народный депутат Александр Грановский требует начать уголовное производство по факту возможных нарушений со стороны киевских врачей в отношении 26-летней девушки Яны. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Грановского в Facebook.

В частности, Грановский рассказал историю девушки Яны, которая с болями в животе обратилась (по медицинской страховке) в "Медицинскую клинику Вива" по адресу г. Киев, ул. Лаврухина 1. После осмотра гинеколог рекомендовал Яне проконсультироваться у своего врача, который лучше знает ее особенности.

"В принципе ж, ничего нового и странного в поведении врача нету. В заключении доктор пишет о том, что диагноз не является окончательным и требует подтверждения, наряду с тем, что состояние больного находит удовлетворительным. На карете скорой помощи Яну немедленно доставили по адресу г. Киев, ул. Порика 9-А", - пишет нардеп.

При этом другая доктор провела повторный осмотр органов малого таза с помощью аппарата УЗИ, по результатам которого допустила наличие кисты правого яичника у пациентки и рекомендовала систематически проверяться в динамике.

"Теперь о чудесах. Не претендую, естественно, на звание эксперта в области медицинского лечения подобных заболеваний, но точно верю в то, что в действиях врачей должна быть железная логика, в особенности тогда, когда речь заходит о хирургическом вмешательстве. Никто из врачей ни в письменном, ни в устном виде не объяснил диагноз, не предоставил какие-то снимки, новые заключения, ничего", - написал Грановский.

Со ссылкой на слова Яны и ее родственников, нардеп сообщил, что позже хирург предоставил неправдивую информацию девушке, утверждая, что на лицо обширное кровотечение и показана срочная хирургическая операция.

"Наверное, Яну можно было доставить в государственную клинику, наверное, Яну мог осмотреть гинеколог, наверное, можно было принять во внимание заключение двух других врачей, короче, много чего можно было сделать. Единственное, что было обещано - гинеколог скоро будет, но так и не пришел", - написал Грановский.

"Верю, что этот случай необходимо тщательно проверить. Обращаюсь с заявлением в Прокуратуру города Киева, обращаюсь к Андрей Крищенко c требованием зарегистрировать уголовное производство. С подобным заявлением мать девушки Костюк Виктория Феликсовна уже обращалась, но по ее информации, заявление так и не было зарегистрировано, а расследование, соответственно, не ведется", - написал нардеп.

Он уверен, что "если на самом деле врачи халатно отнеслись к состоянию здоровья девушки, если врачи приняли решение оперировать Яну, не имея на то должных оснований, если сделали они такую операцию исключительно из меркантильных соображений, если действительно врачи нарушили все возможные медицинские протоколы, такие "специалисты" должны быть привлечены к ответственности".

Ранее сообщалось, что Грановский примет участие в выездном заседании комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения, которое состоится в Харькове в ноябре.