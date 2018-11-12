Грановський вимагає відкрити справу за фактом дій київських лікарів

Фото: Олександр Грановський (прес-служба)

Грановський закликав розслідувати можливі порушення київських лікарів

Народний депутат Олександр Грановський вимагає розпочати кримінальне провадження за фактом можливих порушень зі сторони київських лікарів стосовно 26-річної дівчини Яни. Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Грановського на Facebook.

Зокрема, Грановський розповів історію дівчини Яни, яка з болями в животі звернулася (за медичною страховкою) в "Медичну клініку Віва" за адресою м. Київ, вул. Лаврухіна 1. Після огляду гінеколог рекомендував Яні проконсультуватися у свого лікаря, який краще знає її особливості.

"У принципі ж, нічого нового і дивного у поведінці лікаря немає. У висновку доктор пише про те, що діагноз не є остаточним і вимагає підтвердження, разом з тим, що стан хворого знаходить задовільним. На кареті швидкої допомоги Яну негайно доставили за адресою м. Київ, вул. Порика 9-А", - пише нардеп.

При цьому інша доктор провела повторний огляд органів малого таза за допомогою апарату УЗД, за результатами якого допустила наявність кісти правого яєчника у пацієнтки і рекомендувала систематично перевірятися в динаміці.

"Тепер про чудеса. Не претендую, природно, на звання експерта в галузі медичного лікування подібних захворювань, але вірю в те, що в діях лікарів повинна бути залізна логіка, особливо тоді, коли мова заходить про хірургічне втручання. Ніхто з лікарів ні в письмовому, ні в усному вигляді не пояснив діагноз, не надав якісь знімки, нові висновки, нічого", - написав Грановський.

З посиланням на слова Яни і її родичів, нардеп повідомив, що пізніше хірург надав неправдиву інформацію дівчині, стверджуючи, що на обличчя сильна кровотеча і показана термінова хірургічна операція.

"Мабуть, Яну можна було доставити в державну клініку, напевно, Яну міг оглянути гінеколог, напевно, можна було прийняти до уваги висновок двох інших лікарів, коротше, багато чого можна було зробити. Єдине, що було обіцяно - гінеколог скоро буде, але так і не прийшов", - написав Грановський.

"Вірю, що цей випадок необхідно ретельно перевірити. Звертаюся із заявою в Прокуратуру міста Києва, звертаюся до Андрій Крищенко з вимогою зареєструвати кримінальне провадження. З подібною заявою мати дівчини Костюк Вікторія Феліксівна вже зверталася, але за її інформацією, заява так і не була зареєстрована, а розслідування, відповідно, не ведеться", - написав нардеп.

Він упевнений, що "якщо насправді лікарі халатно поставилися до стану здоров'я дівчини, якщо лікарі прийняли рішення оперувати Яну, не маючи на те належних підстав, якщо вони зробили таку операцію виключно з меркантильних міркувань, якщо дійсно лікарі порушили всі можливі медичні протоколи, такі "фахівці" мають бути притягнуті до відповідальності".

Раніше повідомлялось, що Грановський візьме участь у виїзному засіданні комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я, яке відбудеться у Харкові у листопаді.