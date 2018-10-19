В Харькове пройдет заседание комитета здравоохранения ВР по помощи онкобольным, - Грановский

Фото: Александр Грановский (пресс-служба)

Выездное заседание состоится в ноябре

Народный депутат Александр Грановский примет участие в выездном заседании комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения, которое состоится в Харькове в ноябре. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"С удовольствием узнал, что именно вчера комитет Верховной рады Украины по вопросам здравоохранения на своем заседании принял решение о проведении выездного заседания в г. Харькове с целью всестороннего изучения ситуации, которая сложилась с оказанием медицинской помощи онкобольным гражданам в Украине и изучения опыта работы экстренной медицинской помощи в г. Харькове. Указанное заседание, согласно принятому решению, будет проведено в ноябре 2018 г.", - написал он.

Вопрос, который подняли депутаты на своем заседании - это уровень медицинской помощи, которая предоставляется онкобольным пациентам Украины в целом и Харьковской области в частности, отметил Грановский.

"К сожалению, не с чужих слов знаю большое количество случаев, когда больным на такую беспощадную болезнь не оказывают должную помощь из-за отсутствия адекватных условий для ее проведения. Хочу еще раз сказать спасибо коллегам-депутатам за приглашение принять участие в заседании комитета, которое состоится уже в ноябре 2018 г.", - написал нардеп.

Он уверен, что председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная поможет определить перечень острых вопросов, на которые ежедневно отвечает Харьков и Харьковская область.

"Отдельно хочу поблагодарить Ярынича Константина за время, которое нашел мой коллега для изучения указанных вопросов, которые в первую очередь касаются исключительно Харьковской области и города Харьков", - добавил Грановский.

По информации РБК-Украина, Грановский будет избираться по одному из округов в Харькове. Как сообщили изданию несколько источников, знакомых с ситуацией, возможности Грановского в плане оказания помощи региону могут оказаться гораздо более значительными, чем у конкурентов. "Это может стать конкретным преимуществом", - сказал собеседник издания, рассказывая о мотивах Грановского избираться именно в Харькове.