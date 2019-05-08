Грановский рассказал, как Рада будет голосовать за дату инаугурации

Фото: Александр Грановский (из открытых источников)

Также Грановский не видит трагедии в досрочном роспуске Рады

Народный депутат Александр Грановский не против инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая, но готов поддержать любое решение фракции БПП по этому вопросу. Об этом он рассказал в интервью порталу "ГородХ".

"Я бы лично не стал спорить с датой 19 мая, хоть я и командный игрок, и, если фракция примет другое решение, я его поддержу. Если Владимир Александрович примет подобное решение, я думаю, ему помогут с юридической практикой. Я бы не натягивал негатив на парламент в этом вопросе... И я не вижу трагедии в том, если будущий президент примет решение этот парламент распустить, хоть и считаю, что это несвоевременно", - сказал нардеп.

При этом Грановский допускает, что Рада "из соображений собственной сохранности" может принять решение о другой дате инаугурации.

Политик также отметил, что парламент будет фильтровать все инициативы Зеленского.

"Я бы не сказал, что парламент – его (Зеленского, - ред.) оппонент... Да, парламент будет фильтровать все инициативы президента. Но на эту тему говорить преждевременно. Если наше мнение будет учитываться, а его мнение будет разумным, мы их поддержим", - сказал Грановский.

Напомним, ранее внефракционный народный депутат Виктор Балога зарегистрировал проект постановления об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.