Грановський розповів, як Рада буде голосувати за дату інавгурації

Фото: Олександр Грановський (з відкритих джерел)

Також Грановський не бачить трагедії в достроковому розпуску Ради

Народний депутат Олександр Грановський не проти інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського 19 травня, але готовий підтримати будь-яке рішення фракції БПП з цього питання. Про це він розповів в інтерв'ю порталу "ГородХ".

"Я б особисто не став сперечатися з датою 19 травня, хоч я командний гравець, і, якщо фракція прийме інше рішення, я його підтримаю. Якщо Володимир Олександрович прийме таке рішення, я думаю, йому допоможуть з юридичною практикою. Я б не натягував негатив на парламент в цьому питанні... І я не бачу трагедії в тому, якщо майбутній президент прийме рішення цей парламент розпустити, хоч і вважаю, що це несвоєчасно", - сказав нардеп.

При цьому Грановський допускає, що Рада "з міркувань власного збереження" може прийняти рішення про іншу дату інавгурації.

Політик також зазначив, що парламент буде фільтрувати всі ініціативи Зеленського.

"Я б не сказав, що парламент – його (Зеленського, - ред.) опонент... Так, парламент буде фільтрувати всі ініціативи президента. Але на цю тему говорити передчасно. Якщо наша думка буде враховуватися, а його думка буде розумною, ми їх підтримаємо", - сказав Грановський.

Нагадаємо, раніше народний депутат, позафракційний Віктор Балога зареєстрував проект постанови про інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського.