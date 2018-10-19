У Харкові пройде засідання комітету охорони здоров'я ВР щодо допомоги онкохворим, - Грановський

Фото: Олександр Грановський (прес-служба)

Виїзне засідання відбудеться у листопаді

Народний депутат Олександр Грановський візьме участь у виїзному засіданні комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я, яке відбудеться у Харкові у листопаді. Про це він повідомив на своєму Facebook.

"Із задоволенням дізнався, що саме вчора комітет Верховної ради України з питань охорони здоров'я на своєму засіданні прийняв рішення про проведення виїзного засідання у м. Харкові з метою всебічного вивчення ситуації, яка склалася з наданням медичної допомоги онкохворим громадянам в Україні та вивчення досвіду роботи екстреної медичної допомоги у м. Харкові. Зазначене засідання, згідно прийнятого рішення, буде проведено у листопаді 2018 р.", - написав він.

Питання, яке підняли депутати на своєму засіданні - це рівень медичної допомоги, яка надається онкохворим пацієнтам України загалом і в Харківській області зокрема, зазначив Грановський.

"На жаль, не з чужих слів знаю про велику кількість випадків, коли хворим на таку нещадну хворобу не надають належну допомогу через відсутність адекватних умов для її проведення. Хочу ще раз подякувати колегам депутатам за запрошення взяти участь в засіданні комітету, яке відбудеться вже у листопаді 2018 р.", - написав нардеп.

Він впевнений, що голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична допоможе визначити перелік гострих питань, на які щоденно відповідає м. Харьків і Харківська область.

"Окремо хочу подякувати Яриничу Костянтину за час, який знайшов мій колега для вивчення зазначених питань, які в першу чергу стосуються виключно Харківської області та міста Харків", - додав Грановський.

За інформацією РБК-Україна, Грановський буде обиратись на одному з округів у Харкові. Як повідомили виданню декілька джерел, знайомих з ситуацією, можливості Грановського в плані надання допомоги регіону можуть виявитись набагато суттєвішими, ніж у конкурентів. "Це може стати конкретною перевагою", - сказав співрозмовник видання, розповідаючи про мотиви Грановського обиратись саме у Харкові.