Грановский: памятник Жукову в Харькове нужно восстановить

Фото: Александр Грановский (из открытых источников)

Грановский считает снос памятника иллюзией свободы слова

Народный депутат Александр Грановский выступил за восстановление памятника маршалу Жукову, который снесли вчера, 2 июня, во время пикетирования съезда партии "Доверяй делам". Об этом Грановский написал на своем Facebook.

Как известно, во время пикетирования на проспекте Петра Григоренко 2 июня активисты снесли бюст маршала Жукова и распылили слезоточивый газ в толпе, в результате чего трое сотрудников полиции получили химический ожог глаз. По данному факту Нацполиция открыла уголовное производство.

Грановский считает, что снос памятника – иллюзия волеизъявления или свободы слова. Нардеп уверен, что город должен восстановить памятник, а те, кто выступает за его демонтаж, могут обратиться в суд.

"В таком ключе этот памятник ничем не отличается от вашего собственного дома, в котором, вероятно, гостил 100 лет назад прах Жукова или тень Троцкого. Так не построишь правовое государство, в котором, наверняка, проживают граждане, которым Жуков снится и те, кто хочет снести этот памятник", - написал Грановский.

Он также прокомментировал позицию Геннадия Кернеса, который после событий 2 июня пообещал восстановить памятник.

"Я понимаю, что часть горожан не разделяют политику Геннадий Кернес и все эти люди имеют полнейшее право рассуждать так, как им заблагорассудится. Но тогда, когда этим небезразличным избирателям доподлинно известно, что мэр города-миллионника с вероятностью 100% выскажется против и станет на защиту памятника, действовать так - действовать недальновидно и не по закону", - считает Грановский.

Резюмируя он отметил, что всех людей должно объединить уважение к закону.

"Я знаю разных харьковчан, что придерживаются совершенно разных точек зрения, но всех этих людей должен объединять один принцип - уважение закона. Основной приоритет любого политика - не допустить кровь. Электоральные симпатии на крови - дивиденды, которые никогда не превратятся в проценты в вашем избирательном бюллетене", - написал нардеп.

Напомним, ранее Грановский заявил о намерении продолжить все проекты, которые он инициировал в Харькове, даже при условии отказа от депутатства или проигрыша на округе.