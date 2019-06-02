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В Харькове полиция открыла уголовное производство за снос бюста Жукова

Новости » Происшествия    02.06.2019 - 20:50
В Харькове полиция открыла уголовное производство за снос бюста Жукова
Фото: протесты в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Полиция открыла производство по статьям "Хулиганство" и "Угроза или насилие относительно работника правоохранительных органов"

В Харькове в воскресенье, 2 июня, Национальная полиция открыла уголовное производство из-за сноса памятника маршалу Жукову во время пикетирования съезда партии "Доверяй делам". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу Нацполиции.

Правоохранители сообщили, что во время пикетирования на проспекте Петра Григоренко группа граждан снесла бюст маршала Жукова и распылили слезоточивый газ в толпе.

"Трое сотрудников полиции, которые несли службу, обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу", - сообщили в Нацполиции.

В полиции заявили, что было открыто уголовные производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство), а также ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительный органов) УК Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Харькове участники акции протеста снесли бюст Жукову. Под харьковским Дворцом спорта проходили акции "Можем повторить" и "Стоп реванш" с участием представителей "Самообороны", "Харьковского Євромайдану", "Национальных дружин" и партии "Национальный корпус", активисты протестовали против с'езду так называемой партии мэров Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова.

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