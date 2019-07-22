Грановский отреагировал на результаты выборов на своем округе

Фото: Александр Грановский (пресс-служба)

Грановский поздравил харьковчан с их выбором

Александр Грановский прокомментировал результаты парламентских выборов на 169-му одномандатном избирательном округе в Харькове и поздравил харьковчан с новым представителем их интересов в Верховной раде Украины. Об этом Грановский написал на своем Facebook.

"Мой предыдущий пост был про удачу, которая улыбнулась, как выяснилось, Александру Куницкому. Люди сделали свой выбор, осознанно или нет - не имеет никакого значения. Демократия и уважение базовых принципов волеизъявления - признак зрелости и человека, и государства. Я хочу поздравить тезку с убедительной победой. Хочу поздравить горожан с новым представителем их интересов в главном законодательном институте страны. Всем хочу пожелать на этом пути только добра", - написал Грановский.

По мнению Грановского, избирательная кампания оказалась странной. "Я заказывал несколько социологических исследований и в том числе у группы Рейтинг, ТНС, местных опытных специалистов, и никто из них даже приблизительно не ловил такие цифры. От слова "совсем", - написал он.

Политик сделал вывод, что традиционные форменные политики по состоянию на вчерашнюю ночь – "ГМО или генетически модифицированный организм".

"Совершенно не важно, умный ты, красивый или перспективный: ты старый, ты б/у. Социология, как наука, перестала существовать. Опыт и ощущения действительности в воздухе, они вынюхиваются, об этом уже нельзя прочесть в публикации или посмотреть по телевизору. "Слуга народа" талантливо общался с аудиторией на национальном уровне, уходя от частностей и все чаще апеллируя к общему. Это и нужно было делать. Если бы вернуться на 3-4 месяца в прошлое, я б скорей всего иначе себя повел в каких-то вопросах, но по-прежнему считаю, что рискнул бы", - написал он.

"Так или иначе, 15 с небольшим процентов, что обеспечили мне второй результат в Харькове - это живые люди, которых никто не купил, им никто не приказал, их никто не нагнул. Я вам очень благодарен за доверие и поддержку. Я ни в чем вас не подведу. Все обещания, что даны, будут выполнены, если в моих силах", - добавил Грановский.