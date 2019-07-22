Грановський відреагував на результати виборів на своєму окрузі

Фото: Олександр Грановський (прес-служба)

Грановський привітав харків'ян з їх вибором

Олександр Грановський прокоментував результати парламентських виборів на 169-му одномандатному виборчому окрузі в Харкові і привітав харків'ян з новим представником їх інтересів у Верховній раді України. Про це Грановський написав на своєму Facebook.

"Мій попередній пост був про удачу, яка посміхнулася, як з'ясувалося, Олександру Куницькому. Люди зробили свій вибір, свідомо чи ні - не має ніякого значення. Демократія і повага базових принципів волевиявлення - ознака зрілості і людини, і держави. Я хочу привітати тезку з переконливою перемогою. Хочу привітати городян із новим представником їх інтересів у головному законодавчому інституті країни. Усім хочу побажати на цьому шляху тільки добра", - написав Грановський.

На думку Грановського, виборча кампанія виявилася дивною. "Я замовляв кілька соціологічних досліджень і в тому числі у групи Рейтинг, ТНС, місцевих досвідчених фахівців, і ніхто з них навіть приблизно не ловив такі цифри. Від слова "зовсім", - написав він.

Політик зробив висновок, що традиційні формені політики станом на вчорашню ніч – "ГМО та генетично модифікований організм".

"Абсолютно не важливо, ти розумний, красивий або перспективний: ти старий, ти б/у. Соціологія, як наука, перестала існувати. Досвід і відчуття дійсності в повітрі, вони винюхуються, про це вже можна прочитати в публікації або подивитися по телевізору. "Слуга народу" талановито спілкувався з аудиторією на національному рівні, йдучи від частковостей і все частіше апелюючи до загального. Це і потрібно було робити. Якщо б повернутися на 3-4 місяці в минуле, я б скоріше за все інакше повівся в якихось питаннях, але як і раніше вважаю, що ризикнув би", - написав він.

"Так чи інакше, 15 з гаком відсотків, що забезпечили мені другий результат у Харкові - це живі люди, яких ніхто не купив, їм ніхто не наказав, їх ніхто не нагнув. Я вам дуже вдячний за довіру і підтримку. Я ні в чому вас не підведу. Всі обіцянки, що дані, будуть виконані, якщо в моїх силах", - додав Грановський.