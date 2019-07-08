Грановский намерен публично ответить на все "неудобные" вопросы

Народный депутат Александр Грановский, который баллотируется в Верховную раду по 169-му одномандатному избирательному округу в Харькове, намерен на выходных провести встречу для публичного ответа на все "неудобные" вопросы. Об этом он написал на своем Facebook.

"Ответственные и последовательные люди не должны бояться отвечать на неудобные вопросы. Самое противное ощущение в жизни публичного политика - лгать и прятаться за чужими спинами. Я так никогда себя не вел. Я хорошо понимаю, что не могу и не должен всем нравиться. Но я имею моральное право обращаться к людям и доказывать свою правду. Наверняка, я совершал ошибки, которые готов признать и расписаться под ними", - написал Грановский.

Он подчеркнул, что 169 округ в Харькове - это "небывалая смесь фантастических впечатлений".

"Много сделано, много не сделано, хватает критики, достаточно и благодарности, но я знаю, что осталось место для сложных и неудобных вопросов. Я предлагаю их задать мне публично и потребовать от меня публичный ответ. Обращаюсь к трезвым и нормальным людям, не к тем, кому платят за истерику в социальных сетях и на ТВ, к тем, кто себя уважает и умеет делать осознанный выбор. Сейчас я займусь организацией такой встречи и сообщу дополнительно место и время. Скорей всего, технически мы сможем провести такую встречу в Сб или Вс", - рассказал политик.

Напомним, кандидат в народные депутаты по 169 округу Харькова на выборах в Верховную раду Олександр Куницкий внесен в список "Миротворец".