Грановский: влияние админресурса в Киевском районе Харькова наименьшее

Фото: Александр Грановский (facebook.com)

Грановский признал, что победа в этом районе - амбициозная задача

Народный депутат Александр Грановский заявил, что влияние админресурса в Киевском районе Харькова наименьшее. Об этом он рассказал в интервью порталу "Город Х".

"Я оказался в большой политике с 2014 года и попал в парламент по спискам. Но для любого человека, который хочет себя в политике реализовать, пройти школу (мажоритарки, - ред.) достаточно эффективно и правильно. Победить здесь, в Киевском районе - задача не из простых. Харьковчане хорошо знают, что, в частности, влияние пресловутого, но часто несуществующего админресурса, в Киевском районе - наименьшее", - рассказал Грановский.

Он также признал, что победа в этом районе - амбициозная задача.

"Конечно, это задача амбициозная. Все в руках избирателей. В последние годы Украина демонстрирует открытые, прозрачные выборы", - добавил политик.

Грановский также прокомментировал дело мэра Харькова Геннадия Кернеса, отметив, что оно лежит абсолютно в правовой плоскости.

"Уголовное дело в отношении харьковского городского головы начиналось давно… В современных реалиях фактически отсутствует телефонное право. Сегодня ни одни чиновник не сможет выполнить сомнительную инструкцию вышестоящего руководства или любого другого человека только лишь по той причине, что человек, который с подобной просьбой обращается, не сможет его защитить", - заявил он.

Грановский не считает, что судья, который принимал подобные решения, руководствовался "какими-то тайными практиками".

"В то же время я не хочу комментировать вопрос непричастности господина Кернеса к тем событиям или напротив его причастности. Вопрос лежит исключительно в правовой плоскости… Если такое решение было принято сознательно судьей и, по мнению гражданского общества, достаточных оснований на то не было, невозможно сомневаться в том, что суд апелляционной инстанции впоследствии, а впоследствии Верховный, в состоянии это решение пересмотреть", - сказал нардеп.

Он отметил, что сегодня каждый судья в таких громких одиозных случаях "здорово анализирует все риски, хорошо смотрит судебную практику, принимает во внимание массу аргументов".

Напомним, ранее сообщалось, что 10 августа 2018 года суд Полтавы закрыл дело против Кернеса и его охранников. Как известно, мэра Харькова подозревали в похищении и угрозах убийством сторонникам Майдана зимой 2014 года. На данный момент прокуратура оспаривает в суде данное решение.