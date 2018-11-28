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Грановский в Харькове призвал разъяснить населению особенности военного положения

Новости » Политика    28.11.2018 - 13:46
Грановский в Харькове призвал разъяснить населению особенности военного положения
Фото: Александр Грановский (facebook.com)

Грановский встретился с жителями Харькова

Народный депутат Александр Грановский по результатам встреч с жителями Харькова призвал депутатов горсовета объяснить жителям особенности военного положения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Грановского.

"На личном опыте убедился в силе антигосударственной и античеловеческой пропаганды, направленной на достижение единственного результата - заставить горожан нервничать и создать чувство ненависти по отношению ко всем, кто мешает отдельным горе-политикам зарабатывать свои электоральные дивиденды. Люди находятся в полной уверенности, что их квартиры уже сегодня могут отобрать для нужд армии, их дети уже сейчас не смогут выехать за пределы города, на днях закроются школы и детские сады", - написал он.

По результатам свои встреч, Грановский принял решение обратиться к депутатам Харьковского городского совета с просьбой объяснить жителям города и области на доступном языке все особенности военного положения.

"Для жителей отдельных областей, в которых введен соответствующий режим, ничего не изменилось по состоянию на сегодняшний день и, уверен, не изменится. Голосование Верховной рады предоставило президенту возможность своевременно реагировать в случае возникновения новых актов агрессии, как на суше, так и на воде. И речь идет о рисках совершенно конкретных, а не абстрактных", - написал нардеп.  

На текущий момент, по словам Грановского, никто не ограничил ни свободы, ни права, как харьковчан, так и жителей других городов.

"Никто не отбирает имущество, никто не отслеживает звонки, никто никого не останавливает на границе, никто не закрывает школы, никто и не собирался.

Грановский в Харькове призвал разъяснить населению особенности военного положения

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, которым предусматривается введение военного положения в Украине. 

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